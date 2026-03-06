Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseabschlussmeldung, Verkehrsunfall L113/ K58

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, kam es gegen 08:45 Uhr hinter der Ortslage Andernach-Kell, am Einmündungsbereich der L113 /K58, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kollidierten an der vorgenannten Einmündung zwei Personenkraftwagen miteinander. In der Folge wurden eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Remagen und eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Andernach-Kell leicht verletzt. Zum Zwecke einer weiteren medizinischen Abklärung wurden sie in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr entsprechend umgeleitet. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Andernach waren auch zwei Rettungswagen sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Andernach und der Freiwilligen Feuerwehr Burgbrohl im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell