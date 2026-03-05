PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lkw-Brand im Industriegebiet

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Donnerstag dem 05.03.2026 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Brand eines LKWs in der Industriestraße Mülheim Kärlich.

Der Fahrer des Fahrzeugs stellte während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung im Motorraum seines Sattelschleppers fest. Geistesgegenwärtig steuerte er das Fahrzeug auf den großen, freien Vorplatz der Firma Bier-Schneider und hielt dort an. Während aus dem Motorraum bereits die ersten Flammen schlugen, verließ der Fahrer unverletzt das Führerhaus, brachte sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr.

Diese rückte kurze Zeit später an und löschte das mittlerweile im Vollbrand stehende Führerhaus, welches vollständig ausbrannte.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der vordere Teil der Industriestraße vollständig gesperrt werden. Als Ursache für den Ausbruch des Brandes wurde ein technischer Defekt ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

