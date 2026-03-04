Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Boppard

Zeugen gesucht

Boppard (ots)

Am Dienstag, den 03.03.2026 gegen 15:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Str. in Boppard. Durch die geschädigte Fahrzeugführerin wird beschrieben, dass sie in der Mainzer Str. gehalten habe. Dort fuhr ihr ein hellblauer PKW mit Ersatzrad am Heck, vermutlich ein Fahrzeug der Marke Jeep, auf. Beim Ausscheren und Vorbeifahren touchierte die unbekannte Fahrzeugführerin das Heck der Geschädigten. Sie entfernte sich ohne anzuhalten von der Örtlichkeit.

Die Fahrerin wird beschrieben als ca. 60 Jahre alt, weiß/blonde Bobfrisur. Der PKW soll die Zulassungskennung SIM tragen.

Die verantwortliche Fahrerin wird aufgefordert sich bei der Polizei Boppard zu melden. Zeugen des Unfalls werden ebenfalls gesucht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell