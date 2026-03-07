Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Andernach (ots)

Am Samstag, dem 07.03.2026, ereignete sich zwischen 13:00 Uhr - 14:45 Uhr auf dem Parkplatz vor der Hausnummer 24 der Konrad-Adenauer-Allee in Andernach ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ein- / Ausparken aus der Parklücke das neben ihm parkende Fahrzeug nicht unerheblich. Ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

