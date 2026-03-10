PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer auf Südbrücke

Koblenz (ots)

Am Dienstag den 10.03.2026 gegen 14:10 Uhr kam es auf der Südbrücke stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel zwischen zwei Pkw. Die beiden Unfallbeteiligten blieben auf dem äußerst linken Fahrstreifen stehen. Die Unfallstelle war nicht bzw. noch nicht abgesichert. Es kam daher zu einem Folgeunfall als ein nachfolgendes Fahrzeug die auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeuge zu spät bemerkte und eine Notbremsung durchführen musste. Hierdurch fuhr ein nachfolgender Zweiradfahrer auf den bremsenden Pkw auf. Der Zweiradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und verletzte sich schwer. Es handelt sich dabei um einen 54-jährigen Koblenzer. Dieser wurde in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Größtenteils konnte der Verkehr jedoch auf einem Fahrstreifen weitergeführt werden. Die Fahrbahn wurde kurz vor 15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Polizei weist aufgrund dieses Unfalls darauf hin, dass Unfallstellen unverzüglich kenntlich zu machen sind. Weiterhin muss die Fahrbahn nach Bagatellunfällen unverzüglich freigemacht werden. Es muss dabei nicht auf die Polizei gewartet werden, da dies unnötige Gefahren erzeugt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

