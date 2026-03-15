Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (243) Brand in Fürther Hotel - 200 Personen evakuiert
Fürth (ots)
Am Samstagmorgen (14.03.2026) mussten rund 200 Personen vorübergehend aus einem Hotel in Fürth evakuiert werden. Der Brand in einer Putzkammer hatte einen Feueralarm ausgelöst.
Der Feueralarm aus dem Hotel im Laubenweg ging um kurz nach 08:00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ein. Ein Brand in einer Putzkammer im Erdgeschoss hatte den Alarm ausgelöst. In der Folge wurden rund 200 Personen aus der Hotelanlage evakuiert. Die Feuerwehr Fürth löschte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.
Die Brandursache ist derzeit unklar. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor. Die weiteren Untersuchungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Fürth.
Erstellt durch: Michael Konrad
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