Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (251) Lkw durchbricht Schutzplanke
Zirndorf (ots)
Am Montagnachmittag (16.03.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße FÜ 19 bei Leichendorf (Lkrs. Fürth) ein Unfall, bei dem ein Lkw eine Schutzplanke durchbrach. Der 51-jährige Fahrer verstarb noch am Unfallort.
Gegen 13:20 Uhr befuhr der 51-jährige Fahrer eines Lkw die Kreisstraße FÜ 19 und wollte auf Höhe Leichendorf auf die Schwabacher Straße in Fahrtrichtung Zirndorf auffahren. Hierbei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach rechts eine Schutzplanke und kam neben der Fahrbahn in einem Feld zum Liegen.
Der Fahrer verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt eine medizinische Ursache für den Kontrollverlust vor.
Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Erstellt durch: Michael Sebald
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