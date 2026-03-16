PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (251) Lkw durchbricht Schutzplanke

Zirndorf (ots)

Am Montagnachmittag (16.03.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße FÜ 19 bei Leichendorf (Lkrs. Fürth) ein Unfall, bei dem ein Lkw eine Schutzplanke durchbrach. Der 51-jährige Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Gegen 13:20 Uhr befuhr der 51-jährige Fahrer eines Lkw die Kreisstraße FÜ 19 und wollte auf Höhe Leichendorf auf die Schwabacher Straße in Fahrtrichtung Zirndorf auffahren. Hierbei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach rechts eine Schutzplanke und kam neben der Fahrbahn in einem Feld zum Liegen.

Der Fahrer verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt eine medizinische Ursache für den Kontrollverlust vor.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 15:14

    POL-MFR: (250) Wer hatte Grünlicht? Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

    Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (16.03.2026) ereignete sich im Kreuzungsbereich Rothenburger Straße / Schwabacher Straße (Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 09:40 Uhr fuhr eine 63-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford Fiesta auf dem ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 13:41

    POL-MFR: (249) Waghalsige Flucht durch die Innenstadt - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15.03.2026) flüchtete ein BMW-Fahrer vor einer Streife der Nürnberger Polizei. Auf seiner waghalsigen Flucht gefährdete der Fahrer mehrere Polizeibeamte - weitere Geschädigte gesucht. Einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fiel gegen 00:45 Uhr ein BMW M4 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Plärrer ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:56

    POL-MFR: (248) Goldkette geraubt - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am Sonntagmorgen (15.03.2026) raubte eine zunächst unbekannte Täterin einer 69-jährigen Frau im Nürnberger Stadtteil Röthenbach bei Schweinau die Goldkette. Kurze Zeit später konnten eine Tatverdächtige und ihre mutmaßlichen Komplizen festgenommen werden. Die 69-Jährige war gegen 09:15 Uhr in der Röthenbacher Hauptstraße in Nürnberg unterwegs. Sie wurde von einer ihr unbekannten Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren