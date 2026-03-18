PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (259) Verkehrsunfall auf der A 3 - Eine Person verletzt

Erlangen (ots)

Am Mittwochabend (18.03.2026) ereignete sich auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Pommersfelden und Höchstadt Nord ein Verkehrsunfall. Dabei wurde der Fahrer eines Pkw verletzt.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Niederländer mit seinem Pkw die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Pommersfelden und Höchstadt Nord fuhr er auf den Warnleitanhänger eines Baustellenfahrzeugs auf, das auf der linken Fahrspur abgestellt war. Der Anhänger diente zur Absicherung der Baustelle.

Durch den Aufprall wurden der Pkw, der Anhänger und das Baustellenfahrzeug stark beschädigt. Der Pkw-Fahrer erlitt nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten die linke und mittlere Fahrspur gesperrt werden. Diese Sperrung wird vermutlich noch einige Zeit andauern (Stand: 20:30 Uhr). Der Verkehr wird über die rechte Fahrspur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen nehmen den Unfall vor Ort auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei unterstützen die Maßnahmen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 14:13

    POL-MFR: (258) Fahndungserfolg auf der Autobahn - Festnahme

    Gremsdorf (ots) - Eine Verkehrskontrolle auf der A 3 am Dienstagabend (17.03.2026) führte zur Entdeckung einer größeren Menge Betäubungsmittel bei einem Pkw-Fahrer. Die Beamten nahmen den Fahrer und seinen Beifahrer vorläufig fest. Gegen 18:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Erlangen auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz, auf Höhe der Ortschaft Gremsdorf, einen Mercedes. Die Beamten ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 10:22

    POL-MFR: (257) Brand einer Sattelzugmaschine auf der A 6 - Vollsperrung

    Ansbach (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen (18.03.2026) geriet ein Sattelzug auf der A 6 bei Lichtenau in Brand. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Fahrtrichtung Amberg vollständig gesperrt. Die Sperrung wird sich noch einige Zeit hinziehen. Gegen 08:00 Uhr bemerkte der Fahrer eines Sattelzugs während der Fahrt in Richtung Nürnberg Rauch an ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:00

    POL-MFR: (256) Einbruch in Handygeschäft - Tatverdächtiger ermittelt

    Nürnberg (ots) - Wie in der Meldung 98 berichtet, brachen Unbekannte am 01.02.2026 in einen Handyladen im Nürnberger Stadtteil Galgenhof ein. Der Kriminalpolizei gelang es nun, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Gegen 20:15 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Handygeschäfts in der Wölckernstraße und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren