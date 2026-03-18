Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (259) Verkehrsunfall auf der A 3 - Eine Person verletzt

Erlangen (ots)

Am Mittwochabend (18.03.2026) ereignete sich auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Pommersfelden und Höchstadt Nord ein Verkehrsunfall. Dabei wurde der Fahrer eines Pkw verletzt.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Niederländer mit seinem Pkw die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Pommersfelden und Höchstadt Nord fuhr er auf den Warnleitanhänger eines Baustellenfahrzeugs auf, das auf der linken Fahrspur abgestellt war. Der Anhänger diente zur Absicherung der Baustelle.

Durch den Aufprall wurden der Pkw, der Anhänger und das Baustellenfahrzeug stark beschädigt. Der Pkw-Fahrer erlitt nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten die linke und mittlere Fahrspur gesperrt werden. Diese Sperrung wird vermutlich noch einige Zeit andauern (Stand: 20:30 Uhr). Der Verkehr wird über die rechte Fahrspur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen nehmen den Unfall vor Ort auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei unterstützen die Maßnahmen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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