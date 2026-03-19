Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (261) Telefonbetrüger erbeuteten wertvollen Schmuck

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (18.03.2026) übergab eine Seniorin aus dem Fürther Stadtteil Poppenreuth einem vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter wertvollen Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18:20 Uhr erhielt eine 82-jährige Frau (deutsch) aus Fürth einen Anruf von einem vermeintlichen Arzt. Dieser teilte ihr mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun eine Kaution in Form von Geld, Schmuck oder Wertgegenständen hinterlegen müsse. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es, die Frau zu überzeugen, ihren Schmuck an einen vermeintlichen Mitarbeiter des Gerichts auszuhändigen. Einige Zeit später kam ein bislang unbekannter Mann zu ihr nach Hause und holte den Schmuck ab. Der Schmuck hatte einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Eine nähere Beschreibung des Abholers liegt derzeit nicht vor.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führt am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18:20 Uhr und 19:45 Uhr im Umfeld der Hans-Vogel-Straße, Hans-Böckler-Straße und Poppenreuther Straße verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere Personen oder Fahrzeuge, gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

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