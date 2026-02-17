PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Laar - Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Laar (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026, kam es gegen 09:20 Uhr auf der Vechtetalstraße in Laar zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Fahrerin mit einem Opel Corsa die Vechtetalstraße in Fahrtrichtung Heesterkante, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand Sachschaden an der Berme sowie an einem angrenzenden Ackerfeld. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

