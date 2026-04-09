Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall: Mofafahrer und Sozius werden leicht verletzt

Herne (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 8. April, an der Königstraße in Herne sind ein 15-jähriger Mofafahrer und sein gleichaltriger Sozius leicht verletzt worden.

Gegen 18.10 Uhr befuhr ein Autofahrer (52, aus Herne) die Königstraße in Richtung Auf der Wenge. In Höhe der Hausnummer 15 musste er verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der Mofafahrer dem Autofahrer auffuhr. Dabei zogen sich der junge Herner und sein Sozius (ebenfalls aus Herne) leichte Verletzungen zu.

Der 15-jährige Mofafahrer kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

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