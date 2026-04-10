PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Warnung vor Trickdieben: Falscher Polizeibeamter bestiehlt Seniorin

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 9. April, ist es erneut zum sogenannten "Enkeltrick" gekommen - Leider mit Erfolg! Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand klingelte es gegen 14 Uhr an der Wohnungstür einer 89-jährigen Frau, die im Bereich Laarmannstraße in Bochum wohnt.

Vor ihr stand ein unbekannter Mann, der sich als vermeintlicher Polizeibeamter ausgab. Dieser teilte der Seniorin glaubhaft mit, dass ihr Enkel einen schweren Autounfall gehabt hätte; jetzt müsse Bargeld oder Schmuck entrichtet werden, um die Behandlung des Enkels finanzieren zu können.

Nachdem die 89-Jährige den geforderten Schmuck aushändigte, entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit.

Beschrieben wird er wie folgt: ca. 30-35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kompakte Statur, dunkelblonde Haare, zivile Kleidung, deutsche Sprache.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise und Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben.

Wir können nicht oft genug warnen: Die Geschichten, mit denen die Betrüger auf ihre Opfer einwirken, klingen skurril. Dennoch lassen sich immer wieder Menschen von den Tätern überzeugen, am Ende ihr Geld zu übergeben. Betroffen sind oftmals Seniorinnen und Senioren. Bitte seien sie misstrauisch und beenden sie umgehend das Gespräch, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. Im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Sprechen Sie ältere Mitmenschen - Mutter, Vater, Nachbarn - an und geben Sie diese Warnung weiter. Denn Betroffene verlieren nicht nur viel Geld, sondern oft auch Ihren Stolz und ihren Lebensmut.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 13:19

    POL-BO: Mutmaßliche Einbrecherinnen flüchten - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Als die Alarmanlage eines Hauses losging, ergriffen zwei mutmaßliche Einbrecherinnen die Flucht: Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch und bittet um Zeugenhinweise. Am Mittwoch, 8. April, gegen 11.55 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, durch ein Fenster in eine Wohnung an der Straße "Op de Veih" einzubrechen. ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 12:18

    POL-BO: Auffahrunfall: Mofafahrer und Sozius werden leicht verletzt

    Herne (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 8. April, an der Königstraße in Herne sind ein 15-jähriger Mofafahrer und sein gleichaltriger Sozius leicht verletzt worden. Gegen 18.10 Uhr befuhr ein Autofahrer (52, aus Herne) die Königstraße in Richtung Auf der Wenge. In Höhe der Hausnummer 15 musste er verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der Mofafahrer dem Autofahrer auffuhr. Dabei zogen sich der junge Herner ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:47

    POL-BO: Kabel entwendet - Diebe flüchten mit Pkw

    Bochum (ots) - In der Nacht von Dienstag, 7., auf Mittwoch, 8. April, entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in Bochum-Wiemelhausen Kabel. Zwischen 21 und 9 Uhr fuhren die unbekannten Tatverdächtigen auf die Schotterfläche hinter einer Diskothek an der Prinz-Regent-Straße. Auf der dortigen Freifläche entfernten sie mehrere dutzend Meter Kabel von Beleuchtungseinrichtungen und flüchteten unerkannt mit ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren