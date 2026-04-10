Polizei Bochum

POL-BO: Warnung vor Trickdieben: Falscher Polizeibeamter bestiehlt Seniorin

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 9. April, ist es erneut zum sogenannten "Enkeltrick" gekommen - Leider mit Erfolg! Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand klingelte es gegen 14 Uhr an der Wohnungstür einer 89-jährigen Frau, die im Bereich Laarmannstraße in Bochum wohnt.

Vor ihr stand ein unbekannter Mann, der sich als vermeintlicher Polizeibeamter ausgab. Dieser teilte der Seniorin glaubhaft mit, dass ihr Enkel einen schweren Autounfall gehabt hätte; jetzt müsse Bargeld oder Schmuck entrichtet werden, um die Behandlung des Enkels finanzieren zu können.

Nachdem die 89-Jährige den geforderten Schmuck aushändigte, entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit.

Beschrieben wird er wie folgt: ca. 30-35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kompakte Statur, dunkelblonde Haare, zivile Kleidung, deutsche Sprache.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise und Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben.

Wir können nicht oft genug warnen: Die Geschichten, mit denen die Betrüger auf ihre Opfer einwirken, klingen skurril. Dennoch lassen sich immer wieder Menschen von den Tätern überzeugen, am Ende ihr Geld zu übergeben. Betroffen sind oftmals Seniorinnen und Senioren. Bitte seien sie misstrauisch und beenden sie umgehend das Gespräch, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. Im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Sprechen Sie ältere Mitmenschen - Mutter, Vater, Nachbarn - an und geben Sie diese Warnung weiter. Denn Betroffene verlieren nicht nur viel Geld, sondern oft auch Ihren Stolz und ihren Lebensmut.

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