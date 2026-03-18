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Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unbekannter Verursacher flüchtete vom Unfallort

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.3.2026, zwischen 11.25 Uhr und 13.10 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Bergstraße in Everswinkel gegen einen schwarzen VW Sharan. Dabei entstand an der Beifahrerseite des Autos, das auf einem Supermarktparkplatz stand, Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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