Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweis führte zu Tatverdächtigem, der sich in Untersuchungshaft befindet

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Der 33-Jährige steht im Verdacht, in mehrere Keller in Ahlen eingebrochen zu sein. Eine aufmerksame Bürgerin hatte am Sonntagvormittag (15.3.2026, 11.05 Uhr) beobachtet, wie der maskierte Sassenberger mit einer Einkaufstasche auf der Nordstraße in Ahlen an mehrere Hauseingangstüren rüttelte und in einem Mehrfamilienhaus verschwand. Die Ahlenerin informierte die Polizei, die den Tatverdächtigen samt Einkaufstasche in einem Kellerraum des Hauses entdeckte. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest und stellten die Tasche sicher. In dieser befanden sich Gegenstände, die nach ersten Ermittlungen aus zuvor begangenen Kellereinbrüchen stammen dürften. Außerdem hatte der Tatverdächtige mögliches Tatwerkzeug dabei.

Der 33-Jährige wurde am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht in Ahlen vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr.

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