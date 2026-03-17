Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Bürger meldete mögliche Fahrt unter Cannabiseinfluss

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.3.2026, gegen 17.10 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Bürger, der beobachtet hatte, wie ein Autofahrer eine Jointkippe auf die Uhlandstraße in Ahlen warf. Außerdem habe er eine große weiße Qualmwolke sowie Cannabisgeruch wahrgenommen. Polizisten kontrollierten den 24-jährigen Fahrer aus Hamm. Er gab an, eine Zigarette geraucht und diese Kippe aus dem Auto geworfen zu haben. Ein von ihm durchgeführter Drogenvortest war dennoch positiv. Deshalb ließen die Einsatzkräfte, die aus dem Pkw Cannabisgeruch wahrnahmen, dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie zwei Verfahren ein. Zum einen wegen des Fahrens unter Cannabiskonsum und zum anderen wegen der auf die Straße geworfene Kippe.

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