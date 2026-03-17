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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf Parkplatz gegen blauen Fiat Punto gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 14.3.2026, 18.45 Uhr und Sonntag, 15.3.2026, 13.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen blauen Fiat Punto, der auf dem Parkplatz eines Discounters in Ahlen, Am Röteringshof stand. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des Autos. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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