POL-WAF: Ahlen. Auf Parkplatz gegen blauen Fiat Punto gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 15.3.2026, zwischen 9.00 Uhr und 12.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen weißen VW Golf, der auf dem Parkplatz einer Brauerei in der Straße In der Geist in Oelde statt. Der Verursacher flüchtete trotz des am Heck entstandenen Schadens. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

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