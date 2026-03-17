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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gegen weißen VW Golf gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.3.2026, zwischen 9.00 Uhr und 12.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen weißen VW Golf, der auf dem Parkplatz einer Brauerei in der Straße In der Geist in Oelde statt. Der Verursacher flüchtete trotz des am Heck entstandenen Schadens. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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