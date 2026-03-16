POL-WAF: Oelde. Einbruch ohne Beute

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 15.3.2026, gegen 2.10 Uhr kam eine Autofahrerin auf der Schützenstraße in Drensteinfurt von der Straße ab und fuhr gegen eine Ampel. Die 38-Jährige war mit dem Pkw auf der Schützenstraße in Richtung Hamm unterwegs. In ihrem Auto saß in 43-jähriger Drensteinfurter, der leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Da ...

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