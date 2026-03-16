POL-WAF: Oelde. Einbruch ohne Beute
Warendorf (ots)
Am Samstag, 14.3.2026, zwischen 20.00 Uhr und 20.40 Uhr brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Geiststraße in Oelde ein. Der oder die Täter durchsuchten verschiedene Gegenstände, erbeuteten aber wohl nichts. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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