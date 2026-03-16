Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Alkoholisiert gegen Ampel gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.3.2026, gegen 2.10 Uhr kam eine Autofahrerin auf der Schützenstraße in Drensteinfurt von der Straße ab und fuhr gegen eine Ampel. Die 38-Jährige war mit dem Pkw auf der Schützenstraße in Richtung Hamm unterwegs. In ihrem Auto saß in 43-jähriger Drensteinfurter, der leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Da die Drensteinfurterin stark alkoholisiert war, ließen Polizisten ihr eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden 120.000 Euro.

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