Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt - Fahrer eines weißen VW flüchtete

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.3.2026, gegen 17.20 Uhr flüchtete der Fahrer eines weißen VW nach einem Verkehrsunfall mit einer 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin, der sich auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Ahlen ereignet hat. Die Jugendliche befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg in Richtung Dolberger Straße. Als sie die Ostbredenstraße querte, bog der unbekannte Fahrer des weißen Autos von der Ostbredenstraße links auf die Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Beckumer Straße ab. Hierbei kam zu einem leichten Zusammenstoß mit der Ahlenerin. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt, der Fahrer flüchtete. An dem nittelgroßen Pkw der Marke VW saß ein etwas 50 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren und einer großen Nase, der eine Brille trug. Von dem Kennzeichen ist nur ein Teil bekannt, WAF-M. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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