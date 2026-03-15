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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallflucht - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, kam es im Zeitraum von 16.40 Uhr bis 19.10 Uhr in Warendorf auf dem Parkplatz Wilhelmsplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Im genannten Tatzeitraum wurde ein dort geparkter grauer BMW im Heckbereich durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/600-332 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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