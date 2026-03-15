POL-WAF: Warendorf. Unfallflucht - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Am Freitag, 13.03.2026, kam es im Zeitraum von 16.40 Uhr bis 19.10 Uhr in Warendorf auf dem Parkplatz Wilhelmsplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Im genannten Tatzeitraum wurde ein dort geparkter grauer BMW im Heckbereich durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/600-332 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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