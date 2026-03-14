Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. PKW überschlagen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.03.2026, gegen 14.15 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Emden mit ihrem PKW die L811 von Westbevern kommend in Fahrtrichtung Ostbevern-Brock. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der PKW aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Straßengraben und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Alleinunfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Das erheblich beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

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