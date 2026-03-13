Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Einbruch in Wohnhaus - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (12.03.2026) in ein Wohnhaus an der Straße Böcken in Drensteinfurt-Walstedde eingebrochen.

Zwischen 13.20 Uhr und 15.40 Uhr verschafften sich die Täter über eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus, stahlen Schmuck und flüchteten.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen in der Umgebung nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

