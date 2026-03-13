PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist in Ahlen-Vorhelm am Donnerstag (12.03.2026, 13.10 Uhr) eine Autofahrerin aus Sendenhorst leicht verletzt worden.

Ein 22-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Warendorfer Straße, vor ihm war die 42-jährige Sendenhorsterin unterwegs. Als diese plötzlich bremste, fuhr ihr der junge Ahlener auf.

Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:56

    POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrollen mehrere Verstöße festgestellt

    Warendorf (ots) - Am Mittwochvormittag (11.3.2026) führten Polizisten im Bereich Ahlen Verkehrskontrollen durch. Dabei gerieten ein 70-jähriger Autofahrer aus Ahlen sowie zwei Lkw-Fahrer - ein 27-jähriger Werner und ein 49-jähriger Soester - ins Visier der Einsatzkräfte. Alle drei besaßen keinen Führerschein und die beiden Lkw-Fahrer sicherten zudem ihre Landung nicht ausreichend. Die Beamten konnten dem Soester ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:30

    POL-WAF: Oelde. Gegen weißen Mazda 3 gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 11.3.2026, zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen weißen Mazda 3, der auf dem Parkplatz eines Discounters in Oelde, In der Geist stand. Dabei entstand am Heck der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:17

    POL-WAF: Everswinkel. Audi angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am (Dienstag, 10.03.2026) einen schwarzen Audi A 6 in Everswinkel angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 06.15 Uhr und 16.36 Uhr an der Straße Grothues in Fahrtrichtung eines Trinkguts und wurde hinten links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren