POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten
Warendorf (ots)
Bei einem Auffahrunfall ist in Ahlen-Vorhelm am Donnerstag (12.03.2026, 13.10 Uhr) eine Autofahrerin aus Sendenhorst leicht verletzt worden.
Ein 22-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Warendorfer Straße, vor ihm war die 42-jährige Sendenhorsterin unterwegs. Als diese plötzlich bremste, fuhr ihr der junge Ahlener auf.
Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.
