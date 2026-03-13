Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist in Ahlen-Vorhelm am Donnerstag (12.03.2026, 13.10 Uhr) eine Autofahrerin aus Sendenhorst leicht verletzt worden.

Ein 22-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Warendorfer Straße, vor ihm war die 42-jährige Sendenhorsterin unterwegs. Als diese plötzlich bremste, fuhr ihr der junge Ahlener auf.

Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell