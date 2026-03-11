POL-WAF: Everswinkel. Audi angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am (Dienstag, 10.03.2026) einen schwarzen Audi A 6 in Everswinkel angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 06.15 Uhr und 16.36 Uhr an der Straße Grothues in Fahrtrichtung eines Trinkguts und wurde hinten links beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell