Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Audi angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am (Dienstag, 10.03.2026) einen schwarzen Audi A 6 in Everswinkel angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 06.15 Uhr und 16.36 Uhr an der Straße Grothues in Fahrtrichtung eines Trinkguts und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

