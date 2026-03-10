Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Warendorf. Manipuliert und abgezockt. Finanzbetrug im Internet - Informationsstand zum Weltverbrauchertag 2026

Warendorf (ots)

Zum Weltverbrauchertag 2026 lädt die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW gemeinsam mit der Polizei im Kreis Warendorf ein.

Phishing-Mails, falsche OR-Codes, Anlagebetrug, Identitäts-Klau: Jeden Tag lauern Fallen in der digitalen Welt. Finanzbetrug im Internet ist ein rasant wachsendes Kriminalitätsfeld mit hoher Dunkelziffer. Aus Anlass des Weltverbrauchertages 2026 klären die Beraterinnen über unterschiedliche Betrugsmethoden auf, schildern Fälle aus der Beratungspraxis und geben Tipps zur Vorbeugung. Den Informationsstand finden Sie am Freitag, 13.03.2026, von 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem Marktplatz in Warendorf.

