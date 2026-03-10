PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Warendorf. Manipuliert und abgezockt. Finanzbetrug im Internet - Informationsstand zum Weltverbrauchertag 2026

Warendorf (ots)

Zum Weltverbrauchertag 2026 lädt die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW gemeinsam mit der Polizei im Kreis Warendorf ein.

Phishing-Mails, falsche OR-Codes, Anlagebetrug, Identitäts-Klau: Jeden Tag lauern Fallen in der digitalen Welt. Finanzbetrug im Internet ist ein rasant wachsendes Kriminalitätsfeld mit hoher Dunkelziffer. Aus Anlass des Weltverbrauchertages 2026 klären die Beraterinnen über unterschiedliche Betrugsmethoden auf, schildern Fälle aus der Beratungspraxis und geben Tipps zur Vorbeugung. Den Informationsstand finden Sie am Freitag, 13.03.2026, von 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem Marktplatz in Warendorf.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 07:54

    POL-WAF: Ahlen. Gefährdung im Straßenverkehr - Lachgas während der Fahrt

    Warendorf (ots) - Polizisten haben am Montag (09.03.2026) in Ahlen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Auf der Gerichtsstraße fiel ihnen eine Autofahrerin auf, die während der Fahrt etwas aus einem Luftballon einatmete und an einer Ampel verkehrsbedingt stoppte. Ein Beamter gab ihr deutlich sichtbar das Zeichen nach Anfahren wieder anzuhalten und den Pkw zu ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 06:56

    POL-WAF: Waderloh-Liesborn. Lkw prallt gegen Strommast

    Warendorf (ots) - Ein 40-jähriger LKW-Fahrer ist am Montagabend (09.03.2026, 22.38 Uhr) bei einem Alleinunfall in Wadersloh-Liesborn leicht verletzt worden. Der Liesborner fuhr auf der Benninghauser Straße Richtung Benninghausen. In einer Kurve kam er nach rechts von der Straße ab und der LKW schleuderte gegen einen Strommasten. Der 40-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren