Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Dachdeckermeisterei und Diebstahl eines Firmenfahrzeuges - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Einbruch und Diebstahl geben, der sich in der Nacht zu Dienstag (10.03.2026) in der Robert-Linnemann-Straße in Sassenberg ereignet hat?

Unbekannte Täter sind in eine Dachdeckermeisterei eingebrochen und haben die gesamte Firma durchwühlt. Die Unbekannten stahlen diverse Arbeitsgeräte und ein Firmenfahrzeug.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Pritschenwagens der Marke Mercedes Benz Sprinter geben? Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: WAF-CB 719 ist blau und hat eine Werkzeugbox auf der Ladefläche. Wer kann außerdem Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung der Dachdeckermeisterei geben oder hat die Täter beobachtet?

Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

