Am Montag kam es auf der B19 bei Heidenheim zu einem Unfall mit mehreren Verletzten.

Kurz vor 12 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes Klein-Lkw in der Carl-Schwenk-Straße (B19) von Heidenheim in Richtung Herbrechtingen. Auf Höhe der Kreuzung zur Hainenbachstraße kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte frontal mit einem Suzuki. Die 72-jährige Suzuki-Fahrerin stand, aus Richtung Herbrechtingen kommend, verkehrsbedingt an der Kreuzung auf der Linksabbiegespur, um in die Hainenbachstraße abzubiegen. Durch den heftigen Aufprall schleuderte die Seniorin mit ihrem Suzuki rückwärts gegen einen dahinterstehenden Tesla. Den schob es wiederum auf einen dahinterstehenden Citroen. Alle drei Autofahrenden sowie die Beifahrerin im Tesla erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die vier Personen vorsorglich in eine Klinik. Der Unfallverursacher bleib unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unfallverursacher wohl während der Fahrt sein Handy bedient haben. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 45.000 Euro geschätzt.

