POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Autofahrer nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer gesucht
Warendorf (ots)
Wer ist am Dienstagmorgen (10.03.2026, 05.35 Uhr) auf der Vellerner Straße in Beckum-Neubeckum unterwegs gewesen und kann Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben.
Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer fuhr auf der Vellerner Straße, hinter ihm war ein Auto unterwegs. Als der unbekannte Autofahrer den jungen Mann aus Lahn überholte, stieß er mit ihm zusammen. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich, der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.
Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
