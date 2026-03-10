Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alleinunfall mit Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall mit seinem Pedelec ist am Dienstag (10.03.2026, 11.15 Uhr) ein 71-jähriger Mann in Warendorf leicht verletzt worden.

Der Warendorfer fuhr auf der Kapellenstraße Richtung Dreibrückenstraße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

