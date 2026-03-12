Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrollen mehrere Verstöße festgestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwochvormittag (11.3.2026) führten Polizisten im Bereich Ahlen Verkehrskontrollen durch. Dabei gerieten ein 70-jähriger Autofahrer aus Ahlen sowie zwei Lkw-Fahrer - ein 27-jähriger Werner und ein 49-jähriger Soester - ins Visier der Einsatzkräfte. Alle drei besaßen keinen Führerschein und die beiden Lkw-Fahrer sicherten zudem ihre Landung nicht ausreichend. Die Beamten konnten dem Soester und dem Unternehmer noch weitere Verstöße gegen Sozialvorschriften nachweisen. Außerdem steht der 49-Jährige im Verdacht weitere 27 mal ohne Führerschein einen Lkw geführt zu haben. Die Einsatzkräfte untersagten ihnen die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten gegen die Männer Ermittlungsverfahren ein. Ebenso gegen einen 23-jährigen Dortmunder, der mit einem unversicherten E-Scooter fuhr.

