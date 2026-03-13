Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. VW Touran angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch (11.03.2026, 20.00 Uhr) und Donnerstag (12.03.2026, 18.00 Uhr) einen grauen VW Touran in Oelde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand an der Straße Nordring und wurde links touchiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell