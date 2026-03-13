Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sonderkontrolltag "Sicherheitsgurt" im Bereich der Polizeiwache Ahlen

Warendorf (ots)

Damit Sie sicher zu Hause ankommen, führen wir in regelmäßigen Abständen besondere Schwerpunkttage- und Kontrollen durch - alle mit dem Ziel: Verkehrsteilnehmer für eine regelkonforme Teilnahme am Straßenverkehr sensibilisieren.

Am Donnerstag (12.03.2026) haben Einsatzkräfte verstärkt Verkehrsteilnehmer im Bereich der Polizeiwache Ahlen mit dem Fokus "Seatbelt" kontrolliert. Ziel der Aktion war es, auf die lebensrettende Bedeutung "Anschnallpflicht" aufmerksam zu machen und Verstöße festzustellen. Dabei wurde nicht nur auf angelegte Sicherheitsgurte, sondern auch auf die Sicherung von Kindern geachtet.

296 Maßnahmen mussten im Wachbereich Ahlen getroffen werden. 206 Mal wurden Verwarngelder erhoben wegen, unter anderem wegen Missachtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Handynutzung während der Fahrt oder falschem Abbiegen oder nicht angelegtem Sicherheitsgurt, 71 Mal sind deswegen auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben worden. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren über rote Ampeln, ein Verkehrsteilnehmer musste eine Sicherheitsleistung erbringen und für zehn Weitere gab es Strafanzeigen wegen anderer Verstöße (zum Beispiel Fahrt unter dem Einfluss von Drogen).

Das Anlegen des Sicherheitsgurts ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern eine lebensrettende Maßnahme. Studien zeigen, dass der Sicherheitsgurt das Risiko tödlicher Verletzungen bei Verkehrsunfällen um bis zu 50 % reduziert. Mit den Kontrollen sollen nicht nur Verstöße geahndet, sondern auch das Bewusstsein für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gestärkt werden. Auch in Zukunft wird die Polizei im Kreis Warendorf verstärkt auf die Einhaltung der Anschnallpflicht achten.

