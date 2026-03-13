PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sonderkontrolltag "Sicherheitsgurt" im Bereich der Polizeiwache Ahlen

Warendorf (ots)

Damit Sie sicher zu Hause ankommen, führen wir in regelmäßigen Abständen besondere Schwerpunkttage- und Kontrollen durch - alle mit dem Ziel: Verkehrsteilnehmer für eine regelkonforme Teilnahme am Straßenverkehr sensibilisieren.

Am Donnerstag (12.03.2026) haben Einsatzkräfte verstärkt Verkehrsteilnehmer im Bereich der Polizeiwache Ahlen mit dem Fokus "Seatbelt" kontrolliert. Ziel der Aktion war es, auf die lebensrettende Bedeutung "Anschnallpflicht" aufmerksam zu machen und Verstöße festzustellen. Dabei wurde nicht nur auf angelegte Sicherheitsgurte, sondern auch auf die Sicherung von Kindern geachtet.

296 Maßnahmen mussten im Wachbereich Ahlen getroffen werden. 206 Mal wurden Verwarngelder erhoben wegen, unter anderem wegen Missachtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Handynutzung während der Fahrt oder falschem Abbiegen oder nicht angelegtem Sicherheitsgurt, 71 Mal sind deswegen auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben worden. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren über rote Ampeln, ein Verkehrsteilnehmer musste eine Sicherheitsleistung erbringen und für zehn Weitere gab es Strafanzeigen wegen anderer Verstöße (zum Beispiel Fahrt unter dem Einfluss von Drogen).

Das Anlegen des Sicherheitsgurts ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern eine lebensrettende Maßnahme. Studien zeigen, dass der Sicherheitsgurt das Risiko tödlicher Verletzungen bei Verkehrsunfällen um bis zu 50 % reduziert. Mit den Kontrollen sollen nicht nur Verstöße geahndet, sondern auch das Bewusstsein für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gestärkt werden. Auch in Zukunft wird die Polizei im Kreis Warendorf verstärkt auf die Einhaltung der Anschnallpflicht achten.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  13.03.2026 – 08:20

    POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Einbruch in Wohnhaus - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag (12.03.2026) in ein Wohnhaus an der Straße Böcken in Drensteinfurt-Walstedde eingebrochen. Zwischen 13.20 Uhr und 15.40 Uhr verschafften sich die Täter über eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus, stahlen Schmuck und flüchteten. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen in der ...

    mehr
  13.03.2026 – 08:15

    POL-WAF: Oelde. VW Touran angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch (11.03.2026, 20.00 Uhr) und Donnerstag (12.03.2026, 18.00 Uhr) einen grauen VW Touran in Oelde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand an der Straße Nordring und wurde links touchiert. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
  13.03.2026 – 08:08

    POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist in Ahlen-Vorhelm am Donnerstag (12.03.2026, 13.10 Uhr) eine Autofahrerin aus Sendenhorst leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Warendorfer Straße, vor ihm war die 42-jährige Sendenhorsterin unterwegs. Als diese plötzlich bremste, fuhr ihr der junge Ahlener auf. Rettungskräfte ...

    mehr
