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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Absolut fahruntüchtig Auto gefahren und einen Pkw beschädigt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.3.2026, gegen 1.30 Uhr kam es durch einen alkoholisierten Autofahrer auf der Sternstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Sternstraße und bog auf die Nordstraße ab. Hierbei geriet das Heck seines Autos gegen einen auf der Nordstraße vor der Ampel wartenden Pkw. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von 23.000 Euro. Da der Beckumer absolut fahruntüchtig war, ließen Polizisten ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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