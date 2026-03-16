Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.3.2025, gegen 1.10 Uhr kam ein Fahranfänger mit seinem Pkw vom Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen ab und fuhr gegen einen Baum. Der 18-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Kapellenstraße unterwegs. In seinem Fahrzeug befand sich eine 24-jährige Ahlenerin, die bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Da der Ahlener angab, kurz eingeschlafen zu sein, wurde sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

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