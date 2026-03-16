POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 15.3.2025, gegen 1.10 Uhr kam ein Fahranfänger mit seinem Pkw vom Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen ab und fuhr gegen einen Baum. Der 18-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Kapellenstraße unterwegs. In seinem Fahrzeug befand sich eine 24-jährige Ahlenerin, die bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Da der Ahlener angab, kurz eingeschlafen zu sein, wurde sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell