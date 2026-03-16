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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Fahrradfahrer fuhr bei rot

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.3.2026 fiel ein Fahrradfahrer gegen 0.25 Uhr einer Polizeistreife auf, weil er das Rotlicht zweier Ampel missachtete und den August-Wessing-Damm in Warendorf querte. Daraufhin heilten die Beamten den 26-jährigen Warendorfer an. Bei der weiteren Kontrolle zeigte sich, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte ließen dem Warendorfer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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