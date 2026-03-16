POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Fahrradfahrer fuhr bei rot
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 15.3.2026 fiel ein Fahrradfahrer gegen 0.25 Uhr einer Polizeistreife auf, weil er das Rotlicht zweier Ampel missachtete und den August-Wessing-Damm in Warendorf querte. Daraufhin heilten die Beamten den 26-jährigen Warendorfer an. Bei der weiteren Kontrolle zeigte sich, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte ließen dem Warendorfer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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