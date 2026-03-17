POL-WAF: Oelde. Mobilität im Wandel - Informationen rund um das Zweirad
Warendorf (ots)
Wir freuen uns auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger, die am Freitag, 20.03.2026 von 07:00 - 12:30 Uhr den Wochenmarkt in Oelde aufsuchen. Sie treffen uns dort zusammen mit den Kollegen der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention an.
Es geht um das richtige Verhalten im Straßenverkehr, sei es mit dem Fahrrad, dem Pedelec oder dem E-Scooter. Aber auch um deren richtige Sicherung, damit Langfinger keine Chance haben.
Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich!
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