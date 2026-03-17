POL-WAF: Warendorf. Gegen grauen VW Golf gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Zwischen Samstag, 14.3.2026, 21.00 Uhr und Montag, 16.3.2026, 16.15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen VW Golf, der auf der Linnenwiese in Warendorf stand. Dabei entstand auf der Beifahrerseite Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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