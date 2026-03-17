Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Polizisten schlug Cannabisgeruch entgegen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.3.2026 hielten Polizisten gegen 0.55 Uhr einen Autofahrer auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Ahlen an. Als die Beamten an den Pkw traten und der Ahlener das Fenster herunterließ, konnten sie erheblichen Cannabisgeruch wahrnehmen. Der 33-Jährige führte daraufhin einen Drogenvortest durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Betäubungsmittel. Folglich ließen die Einsatzkräfte dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein und informierten die Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell