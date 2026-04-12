POL-BO: Verfassungswidrige Schmierereien in Herne - Zeugen gesucht
Herne (ots)
Am Freitagabend, 10. April, wurden gegen 19.40 Uhr in Herne fremdenfeindliche Farbschmierereien festgestellt.
Unbekannte hatten in einem Fußgängertunnel unter den Bahngleisen im Bereich Herner Straße/Ackerstraße mehrere verfassungswidrige Symbole in grüner und schwarzer Farbe gesprüht.
Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen? Der Bochumer Staatsschutz bittet unter der Rufnummer 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
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