Polizei Bochum

POL-BO: Verfassungswidrige Schmierereien in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Am Freitagabend, 10. April, wurden gegen 19.40 Uhr in Herne fremdenfeindliche Farbschmierereien festgestellt.

Unbekannte hatten in einem Fußgängertunnel unter den Bahngleisen im Bereich Herner Straße/Ackerstraße mehrere verfassungswidrige Symbole in grüner und schwarzer Farbe gesprüht.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen? Der Bochumer Staatsschutz bittet unter der Rufnummer 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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