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Polizei Bochum

POL-BO: Verfassungswidrige Schmierereien in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Am Freitagabend, 10. April, wurden gegen 19.40 Uhr in Herne fremdenfeindliche Farbschmierereien festgestellt.

Unbekannte hatten in einem Fußgängertunnel unter den Bahngleisen im Bereich Herner Straße/Ackerstraße mehrere verfassungswidrige Symbole in grüner und schwarzer Farbe gesprüht.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen? Der Bochumer Staatsschutz bittet unter der Rufnummer 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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