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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) 8-jähriges Kind auf Tretroller von Auto erfasst und leicht verletzt (17.04.2026)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Tretroller fahrenden Kind hat sich am Freitagmorgen auf der Königstraße ereignet.

Eine 40-jährige Frau war gegen 07:45 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Stadtfriedhof unterwegs. An der Kreuzung zur Dammstraße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen, wobei sie vermutlich ein Mädchen auf einem Tretroller beim Überqueren der grünen Fußgängerampel übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte die 8-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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