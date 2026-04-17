Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 8-jähriges Kind auf Tretroller von Auto erfasst und leicht verletzt (17.04.2026)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Tretroller fahrenden Kind hat sich am Freitagmorgen auf der Königstraße ereignet.

Eine 40-jährige Frau war gegen 07:45 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Stadtfriedhof unterwegs. An der Kreuzung zur Dammstraße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen, wobei sie vermutlich ein Mädchen auf einem Tretroller beim Überqueren der grünen Fußgängerampel übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte die 8-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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