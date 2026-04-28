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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Tödlicher Verkehrsunfall ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge

Steinfurt (ots)

Am Montagabend (27.04.2026) gegen 23:13 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall auf dem Tecklenburger Damm (L504) zwischen Ibbenbüren und Tecklenburg. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 28-jährige Ibbenbürenerin als alleinige Fahrzeuginsassin mit ihrem Ford den Tecklenburger Damm von Ibbenbüren kommend in Fahrtrichtung Tecklenburg. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin im Bereich einer leichten langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Die Fahrerin wurde hierbei tödlich verletzt. Die Unfallstelle ist für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam ist eingesetzt. Über die Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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