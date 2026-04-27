Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Fahrradfahrerin gestürzt

Tecklenburg (ots)

Am Montagmorgen (27.04.) ist in Brochterbeck gegen 10.00 Uhr eine Fahrradfahrerin auf der Moorstraße gestürzt. Die Frau verletzte sich dabei schwer.

Die 75-jährige Tecklenburgerin ist mit zwei weiteren Personen auf der Moorstraße in Richtung Breede gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Seniorin plötzlich in Höhe Heinrich-Lienkamp-Platz.

Ersthelfer und der Arzt einer nahegelegenen Praxis übernahmen vor Ort die erste Versorgung, bis der Rettungswagen eintraf. Die Frau wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand kein Sachschaden.

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