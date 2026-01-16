PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 23-Jähriger löst großangelegte Suchaktion im Blümelstal aus

Pirmasens (ots)

Randale eines Mannes im Pirmasenser Stadtteil Gersbach führten in den frühen Morgenstunden (16.01.2026) zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Der alkoholisierte Verantwortliche suchte gegen 3 Uhr zunächst die Wohnung seiner Freundin in der Windsberger Straße auf. Aufgrund seiner erheblichen Berauschung begann der Beschuldigte in den Räumlichkeiten zu randalieren und zerstörte dabei Teile der Inneneinrichtung. Als der Vater seiner Lebensgefährtin eingriff, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge eines darauffolgenden Handgemenges gelang es ihm jedoch, den Angreifer zu überwältigen und vorübergehend aus dem Anwesen zu werfen. Der Beschuldigte verschaffte sich jedoch gewaltsam über eine eingeschlagene Kellertür erneut Zutritt zum Einfamilienhaus. Dabei zog er sich eine schwere Schnittverletzung am Unterarm zu. Der verletzte Randalierer flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Höhfröschen. Zeugen beobachteten ihn noch im Bereich der Windsberger Straße. Aufgrund der Alkoholisierung sowie der Eigenverletzung konnte eine Gefahr für die Person selbst und Dritte nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei sofortige Suchmaßnahmen einleitete. Da die Absuche am Boden zunächst ohne Erfolg blieb, wurde zur Unterstützung die Polizeihubschrauberstaffel angefordert, die das unübersichtliche Gelände am Rande des Blümelstals absuchte. Der Gesuchte konnte schließlich um 7 Uhr bei Angehörigen in Höhfröschen angetroffen werden. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug er eine tiefe Schnittverletzung am rechten Unterarm davon. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens

