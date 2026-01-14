PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf 51-Jährige

Pirmasens (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstagabend (13.1.26) im Bereich des Hauptbahnhofs sucht die Polizei Pirmasens nach Zeugen und einer Gruppe von vier Jugendlichen. Um 20.37 Uhr traf ein Passant vor dem Bahnhofsgebäude eine blutende Frau an und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab die Geschädigte an, kurz zuvor im Bereich der Toiletten von einer Gruppe, bestehend aus vier Jugendlichen, von hinten umgestoßen worden zu sein. Die Frau, die zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss stand, wurde vor Ort medizinisch erstversorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt das Opfer Gesichtsverletzungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet. Da die Täter unerkannt flüchten konnten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Hat jemand zur fraglichen Zeit im Bereich des Bahnhofs Beobachtungen gemacht? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

