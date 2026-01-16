PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Donnerstag (15.01.2026) in der Erlenbrunner Straße ereignet hat. Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw kurz vor 9 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine unangenehme Entdeckung machen: Der linke Außenspiegel war beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten weißen Skoda. Die Beamten konnten rote Farbanhaftungen am beschädigten Spiegel sichern, die vermutlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammen. Der Verantwortliche entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum Beobachtungen in der Erlenbrunner Straße gemacht? Wer kann Hinweise zu einem roten Fahrzeug geben, welches eine Beschädigung, vermutlich an der rechten Fahrzeugseite oder dem Außenspiegel, aufweist? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 15:35

    POL-PDPS: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf 51-Jährige

    Pirmasens (ots) - Nach einer Körperverletzung am Dienstagabend (13.1.26) im Bereich des Hauptbahnhofs sucht die Polizei Pirmasens nach Zeugen und einer Gruppe von vier Jugendlichen. Um 20.37 Uhr traf ein Passant vor dem Bahnhofsgebäude eine blutende Frau an und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab die Geschädigte an, kurz zuvor im Bereich der Toiletten von einer Gruppe, bestehend aus vier ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:23

    POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: BMW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - Ein Fall von Fahrerflucht ereignete sich am Montagmorgen (12.01.2025) in der Tiroler Straße in Fehrbach. Die Polizei Pirmasens sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Nach derzeitigen Ermittlungen parkte die Geschädigte ihren schwarzen BMW X3 im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 9.45 Uhr in der Tiroler Straße, auf Höhe der ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:36

    POL-PDPS: Unfall eines Sattelzuges auf der B10

    Pirmasens (ots) - Am Nachmittag des 10.01.2026 befuhr der 28-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit slowenischem Kennzeichen die B10 in Richtung Landau. Bei einem Überholvorgang in Höhe der Anschlussstelle "Husterhöhe" verlor der Fahrer auf der schneeglatten linken Fahrspur die Kontrolle über sein Gespann. Nachdem er gegen die Mittelleitplanke stieß kam er rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren