Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Donnerstag (15.01.2026) in der Erlenbrunner Straße ereignet hat. Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw kurz vor 9 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine unangenehme Entdeckung machen: Der linke Außenspiegel war beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten weißen Skoda. Die Beamten konnten rote Farbanhaftungen am beschädigten Spiegel sichern, die vermutlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammen. Der Verantwortliche entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum Beobachtungen in der Erlenbrunner Straße gemacht? Wer kann Hinweise zu einem roten Fahrzeug geben, welches eine Beschädigung, vermutlich an der rechten Fahrzeugseite oder dem Außenspiegel, aufweist? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell