Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen am Mittwoch (08.04.2026), gegen 22:00 Uhr aus einem Selbstbedienungsladen in der Albertstraße in Oberriexingen mutmaßlich mehrere Tiefkühlprodukte im Wert von insgesamt etwa 40 Euro.

Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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