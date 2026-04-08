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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter versucht in Fahrradkeller einzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach am Mittwoch (08.04.2026) gegen 02.15 Uhr in einen Fahrradkeller eines Wohnkomplexes in der Raistinger Straße in Herrenberg ein. Ein Bewohner wurde auf den unbekannten Täter aufmerksam, alarmierte die Polizei und versuchte den Täter festzuhalten. Der Unbekannte konnte sich jedoch losreißen und anschließend mutmaßlich mit einem E-Scooter flüchten. Noch ungeklärt ist, ob bei der Tathandlung Diebesgut erbeutet wurde. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Täter wird als etwa 170 cm groß und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er war schwarz gekleidet und trug einen Bart. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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