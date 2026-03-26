Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" der Polizei Lingen - Radtouren für Seniorinnen und Senioren

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Lingen (ots)

Die Polizei Lingen startet erneut das Präventionsprojekt zur Förderung der Sicherheit älterer Bürgerinnen und Bürger der Region. Unter dem Motto "Sicherheit erfahren - Touren" bietet das Polizei-Präventionsteam geführte Fahrradtouren durch das Stadtgebiet an. "Unser Ziel ist es, hilfreiche Anregungen und Verhaltensanweisungen zu geben und das Sicherheitsgefühl zu stärken. Wir möchten diese Altersgruppe für potenzielle Gefahren sensibilisieren", betont das Präventionsteam der Polizei Lingen.

In Gruppen bis zu 12 Personen wird das Stadtgebiet in circa drei Stunden erkundet. Während der Radtour werden verschiedene Verkehrssituationen an ausgewählten Orten erklärt, aktuelle Verkehrsregeln und Neuerungen aufgezeigt sowie die richtigen Verhaltensweisen vorgestellt. Darüber hinaus geben die Beamtinnen und Beamten den Teilnehmenden während der Tour wertvolle Tipps, wie man sich wirksam vor Straftaten wie z. B. Betrug, Trickdiebstählen oder Haus- und Wohnungseinbrüchen schützen kann. Termine für die Fahrradtouren:

- 28.05.2026, 14:00 Uhr - 23.06.2026, 14:00 Uhr

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail (praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de) oder über den QR-Code möglich. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Mitführen eines verkehrssicheren Fahrrads sowie das Tragen von witterungsangepasster Kleidung und Fahrradhelm.

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