Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: 60-Jähriger überschüttet PKW mit Flüssigkeit

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (07.04.2026) übergoss ein 60-Jähriger vermutlich aufgrund zurückliegender familiärer Streitigkeiten in der Kirchstraße in Oberjettingen den PKW seiner Ex-Partnerin mit einer Flüssigkeit, die mutmaßlich hätte brandbeschleunigend wirken können. Die Frau beobachtete die Situation über ein Fenster und alarmierte daraufhin gegen 19:30 Uhr die Polizei. Vermutlich ergriff der 60-Jährige in der Folge die Flucht. Er konnte schließlich an seiner eigenen Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Die Feuerwehr nahm sich der ausgebrachten Flüssigkeit an. Der mutmaßlich alkoholisierte 60-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen versuchter Brandstiftung gegen den Tatverdächtigen.

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